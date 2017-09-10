روسيا تحث على الحوار لحل الأزمة الخليجية... الجبير: على قطر أن تبدي جدية في إيجاد حل

السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت العلاقات مع قطر في الخامس من حزيران...

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LBCI News Lebanon

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأحد أطراف الأزمة الخليجية إلى الدخول في محادثات مباشرة مع قطر لحل الأزمة، وإلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال لافروف "نبحث عن آفاق جديدة للتعاون بين موسكو والرياض وندعم جهود الكويت لتسوية الخلاف الخليجي".

وفي مؤتمر صحافي مشترك، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة أن تبدي قطر "جدية في إيجاد حل لهذه الأزمة يؤدي إلى تطبيق المبادئ التي تدعمها جميع دول العالم وهي عدم دعم الإرهاب وعدم تمويل الإرهاب وعدم استضافة أشخاص مطلوبين وعدم نشر الكراهية والتطرف وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

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وعن الأزمة في سوريا، قال الجبير "نؤيد إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا ونتطلع لبدء العملية السياسية".

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت العلاقات مع قطر في الخامس من حزيران متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية وهي تهمة تنفيها قطر.