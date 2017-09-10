بالصورة - رسم كاريكاتوري اعتبر معادياً للسامية يعرّض نجل نتنياهو للانتقادات

نجل نتنياهو يتعرض لانتقادات...

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LBCI News Lebanon

يثير يائير (26 عاما) ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجدل بأنشطته على مواقع التواصل الاجتماعي من نزاع يدور حول براز كلب إلى نشر رسم كاريكاتوري اعتبر معاديا للسامية.

وتراجع الاهتمام بانتقاد نتنياهو الابن في إسرائيل لصالح أحداث أهم منها تحقيقات جنائية في مزاعم فساد ضد والده ووالدته. وينفي الأب والابن ارتكاب أي مخالفات.

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ونشر يائير يوم السبت رسما كاريكاتوريا استخدم فيه ما وصفتها رابطة مناهضة التشهير، التي تراقب أنشطة معاداة السامية على مستوى العالم، بأنها صورة مناهضة للسامية على فيسبوك تسخر من بعض من منتقدي والده.

وشجب مكتب رابطة مناهضة التشهير في إسرائيل الرسم وكتب على تويتر يقول "الرسم الكاريكاتيري الذي نشره يائير نتنياهو يتضمن عناصر واضحة مناهضة للسامية. ولا يمكن الاستخفاف بما ينطوي عليه الخطاب المعادي للسامية من خطر".

وانتقد يائير، وهو طالب جامعي، في تدوينات لاحقة على فيسبوك بعد انتقاد نشره للكاريكاتير، اليسار الإسرائيلي باعتباره يكيل بمكيالين في محاولة إسكاته.