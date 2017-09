صورةٌ واحدةٌ لها أسرت كل من رآها... من هي "بائعة التين" وما سرّ عينيها؟

منذ أيام وصورة "بائعة التين" التي لا تتخطى 8 أو 9 سنوات تغزو فضاء الإنترنت، آسرةً كل من يراها.

"سوريا أو زوريا" (بحسب اللفظ الكردي) الفتاة الكردية العراقية، التي جسدت بعينيها الخضراوتين جمالية الفقر والشقاء.

وفي التفاصيل، بدأت ‏القصة قبل أيام حين لم يستطع الشاب العشريني سامان ميسوري، الذي يعيش في أربيل، ويزور بين الحين والآخر قريته شمال العراق، أن يقاوم سحر تلك الفتاة التي تبيع التين والفواكه عند حدود كردستان، وروعة عينيها، فما كان منه إلا أن التقط لها بعض الصور السريعة ونشرها على حسابه على تويتر.

وأرفق الصورة بعبارة "أمس قابلت هذه الفتاه التي طلبت مني شراء التين، اخبرتها بأن ترفع شعرها حتى يتمكن الناس من رؤية جمال عينيها.. وهكذا قابلتها اليوم".

Yesterday i met this girl she asked me to buy figs i told her to tighten her hair so ppl could see those beautiful eyes Then i met her today pic.twitter.com/8baHxix0M3