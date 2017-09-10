البابا يختتم زيارته لكولومبيا بنداء من أجل حقوق الإنسان

اختتم البابا فرنسيس زيارته لكولومبيا يوم الأحد داعيا إلى إنهاء الأشكال الحديثة للعبودية ومنددا بالعنف السياسي في فنزويلا المجاورة وذلك بعد تعرضه لحادث بسيط أثناء ركوب سيارته البابوية مما أدى إلى وضع ضمادة صغيرة فوق عينه اليسرى.

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وبدأ آخر يوم لزيارة البابا لكولومبيا بشكل غير طيب عندما فقد توازنه وارتطم رأسه أثناء ركوبه السيارة البابوية. وأصيب البابا بتورم في عظام خده وبجرح في حاجبه في الجانب الأيسر من وجهه. ولطخت بقع دماء رداءه الأبيض.

وقال الفاتيكان إنه تلقى علاجا بالثلج وإنه بخير. وواصل البابا رحلته واضعا ضمادة فوق جرحه. وقال مازحا بعد ذلك "تعرضت للكمة... إنني بخير". وكان الورم ظاهرا على وجهه.