بالفيديو - ايرما يستمر باجتياح فلوريدا... وانقطاع الكهرباء عن 3 ملايين منزل

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تسبب الإعصار "ايرما" في انقطاع الكهرباء عن نحو ثلاثة ملايين منزل وشركة في فلوريدا يوم الأحد، ولا يزال يهدد ملايين آخرين مع تحركه صوب الساحل الغربي للولاية بحسب ما ذكرت شركات كهرباء محلية.وأضافت الشركات أن استعادة الكهرباء بشكل كامل قد تستغرق أسابيع.وتراجعت قوة الاعصار الضخم الى الدرجة الثانية، على سلم تصاعدي من خمس درجات، بعد دخوله بعد ظهر الاحد البر الاميركي من جهة الساحل الغربي لولاية فلوريدا، كما اعلنت الارصاد الجوية الاميركية.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الاحد حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا، في اجراء يتيح لهذه الولاية الجنوبية التي سيرزوها "قريبا جدا" الاستفادة من مساعدات فدرالية اضافية لمواجهة تداعيات الاعصار الضخم.