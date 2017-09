بالفيديو - ايرما يستمر باجتياح فلوريدا... وانقطاع الكهرباء عن 3 ملايين منزل

هذا وقدرت شركة اكيوويذر الخاصة للارصاد الجوية كلفة الاعصارين ايرما الذي يضرب فلوريدا منذ الاحد، وهارفي الذي سبب فيضانات كارثية في تكساس ب290 مليار دولار، او 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة.​

From my brother's Univision colleagues in downtown Miami pic.twitter.com/ADJlO5R6tR