هل يشفى ماكين من السرطان ؟

أعلن السناتور الأميركي جون ماكين الاحد ان التوقعات "جيدة جدا" من علاجه من مرض سرطان الدماغ الذي شخّص الاطباء اصابته به قبل نحو شهرين.

وقال السناتور الجمهوري النافذ لشبكة "سي أن أن" الاحد "انا على ما يرام، التوقعات جيدة جدا، وأضاف في مقابلة ضمن برنامج "ستيت اوف ذي يونيون" ان "كل النتائج حتى الآن ممتازة" وانه يشعر حاليا بأنه يتمتع بـ"طاقة اكثر من اي وقت مضى".

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واوضح السناتور البالغ 80 عاما انه سيخصص الاسابيع المقبلة لدرس موازنة الدفاع بصفته رئيسا للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ.

وماكين الذي وقع اسيرا في حرب فيتنام واعتقل لسنوات طويلة في هانوي حيث تعرض للتعذيب أقر في المقابلة بأن اصابته بمرض السرطان هي "تحد أواجهه".