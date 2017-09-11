أخبار دولية
11 أيلول 2017 - 01:31
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مواجهات بين الجيش النيجيري وعدد من انصار استقلال بيافرا

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مواجهات بين الجيش النيجيري وعدد من انصار استقلال بيافرا

اعلن انصار استقلال بيافرا في بيان انهم خاضوا مواجهات مع الجيش النيجيري في جنوب  شرقي البلاد اسفرت عن مقتل 5 عسكريين، لكن الجيش نفى ذلك على الفور.

 

 وقالت الحركة الانفصالية "الشعوب الاصلية لبيافرا" في بيان ان الجيش والشرطة فتحا النار خلال عملية تهدف الى قتل زعيم الحركة نامدي كانو في منزله في اومواهيا، ما اسفر عن مقتل خمسة من عناصرهما.

 
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 وتطالب هذه الحركة بدولة مستقلة عن نيجيريا للايغبو اكبر مجموعة اتنية في جنوب شرق نيجيريا، بعد خمسين عاما على اعلان استقلال بيافرا الذي ادى الى اندلاع حرب اهلية دامية استمرت ثلاثين شهرا بين 1967 و1970.

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