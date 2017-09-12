أمطار غزيرة تغرق أجزاء من الفلبين

أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث سيول في بعض مناطق العاصمة الفلبينية والأقاليم القريبة مما تسبب في إغلاق الأسواق المالية ومكاتب حكومية ومدارس اليوم الثلاثاء مع اجتياح عاصفة جزيرة لوزون الرئيسية.

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ورفع مكتب الأرصاد الجوية مستوى التحذير من العواصف في منطقة مانيلا و19 إقليما في لوزون مع وصول عاصفة مدارية مصحوبة برياح سرعتها 60 كيلومترا في الساعة قبل الظهر إلى إقليم كويزون الشرقي.وأعلنت وسائل إعلام محلية ان السلطات أصدرت أوامر إجلاء للسكان في بعض البلدات التي غمرتها مياه السيول في كويزون ولاجونا حيث ذكرت أنباء أن 13 شخصا مفقودون، مشيرةً الى أن انهيارا أرضيا في تايتاي على بعد نحو 20 كيلومترا من مانيلا أودى بحياة شخصين اثنين على الأقل.وألغيت عدة رحلات جوية مع تحذير خبراء الأرصاد من مزيد من الأمطار خلال اليوم. وعلقت سلطات النقل عمليات الموانئ في مدينة باتانجاس وفي لوسينا في كويزون.