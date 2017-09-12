أخبار دولية
12 أيلول 2017 - 03:27
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أوامر باعتقال موظفين سابقين في الاستخبارات التركية ضمن تحقيقات غولن

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أوامر باعتقال موظفين سابقين في الاستخبارات التركية ضمن تحقيقات غولن

أعلنت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء ان السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 63 شخصا بينهم موظفون سابقون في جهاز المخابرات الوطنية بسبب مزاعم صلات تربطهم بفتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

 
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 وأضافت أن الشرطة بدأت عملية في 21 إقليما تركيا.

 

وتقول أنقرة إن غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 يقف وراء الانقلاب الفاشل في تموز 2016. وينفي غولن أي دورله.

 

 واعتقل أكثر من 50 ألف شخص لحين المحاكمة بسبب روابط مزعومة بحركة غولن وأقيل نحو 150 ألفا أو صدرت أوامر بإيقافهم عن العمل في القطاعين العام والخاص لنفس السبب.

 
الشرطة التركية تعتقل 25 مشتبها في صلتهم بداعش في اسطنبول​
 
 هذا وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الشرطة التركية اعتقلت 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في مداهمات في أنحاء اسطنبول.
 
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