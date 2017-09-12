أخبار دولية
12 أيلول 2017 - 05:14
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هذا هو عدد الاطفال اللاجئين الذين لا يرتادون المدرسة

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هذا هو عدد الاطفال اللاجئين الذين لا يرتادون المدرسة
أعلنت الامم المتحدة ان اكثر من نصف عدد الأطفال اللاجئين في العالم - أي نحو 3,5 مليون- لم يلتحقوا بالمدارس، مطالبة بتمويل أكبر وأكثر انتظاما من أجل تعليمهم.
 
وذكرت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقرير ان "حوالى 3,5 مليون (طفل) لم يحصلوا على يوم واحد" من المدرسة من بين 6,4  مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما كانوا تحت رعاية المفوضية العام الماضي. 
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وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "منسيون: أزمة في تعليم اللاجئين" ان ذلك الرقم يعكس تحسنا طفيفا في عدد هؤلاء الاطفال عن العام الماضي الذي سجل 3,7 مليون طفل.
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