هل اقتربت نهاية "داعش" في سوريا؟

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن ألكسندر لابين قائد مقر القوات الروسية في سوريا قوله اليوم ا إن قوات الحكومة السورية تمكنت حتى الآن من تطهير 85 بالمئة من مساحة البلاد من المتشددين.

الإعلان

وأضاف أن مقاتلي الدولة الإسلامية ما زالوا يسيطرون على نحو 27 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية.

مقتل 28 مدنيا قرب مدينة دير الزور

وفي سياق متصل، قتل أكثر من 28 مدنيا الثلاثاء في غارات شنتها طائرات حربية روسية واخرى للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، واستهدفت قريتين يسيطر عليهما تنظيم الدولة الاسلامية قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 12 مدنيا من عائلة واحدة بينهم 5 اطفال في قصف للتحالف الدولي على قرية الشهابات في ريف دير الزور الشرقي" حيث تخوض قوات سوريا الديموقراطية معارك ضد الجهاديين.

كما قتل "16 مدنيا بينهم خمسة اطفال في غارات روسية على قرية زغير شامية في الريف الغربي" حيث يخوض الجيش السوري هجوما آخر ضد تنظيم الدولة الاسلامية.