الحريري يلتقي لافروف: نريد تعزيز قوة الجيش اللبناني

لقاء بين لافروف والحريري

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LBCI News Lebanon

هنأ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لبنان على انتصاره في العملية العسكرية ضد "داعش" ، وابدى خلال استقباله رئيس الحكومة سعد الحريري في موسكو، تطلعه الى تبادل الآراء حول المشاكل في منطقة الشرق الاوسط.



وثمّن لافروف جهود حكومة الحريري وأثنى على جهود رئيس الحكومة في التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

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من جهته، أعلن الحريري أن لبنان يواجه الارهاب كبقية دول العالم ، مبديا تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وشدد على أهمية تعزيز قوة الجيش اللبناني لتقوية الدولة، آملا في عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم ضمن الحل السياسي الذي يعمل عليه.