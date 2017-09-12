السبهان يغرّد: عن اي شرف يتحدثون؟

القتل والارهاب والطائفية وتدمير الامم اصبح في قاموسهم شرفا ونصرا

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LBCI News Lebanon

غرد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج عبر "تويتر" قائلا:"عن اي شرف يتحدثون؟ القتل والارهاب والطائفية وتدمير الامم اصبح في قاموسهم شرفا ونصرا!هنيئا لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه، الحمدلله على نعمة العقل".