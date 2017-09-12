أخبار دولية
12 أيلول 2017 - 12:21
Back

السبهان يغرّد: عن اي شرف يتحدثون؟

القتل والارهاب والطائفية وتدمير الامم اصبح في قاموسهم شرفا ونصرا Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,ثامر السبهان,القتل والارهاب والطائفية وتدمير الامم اصبح في قاموسهم شرفا ونصرا
episodes
السبهان يغرّد: عن اي شرف يتحدثون؟
غرد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج عبر "تويتر" قائلا:"عن اي شرف يتحدثون؟ القتل والارهاب والطائفية وتدمير الامم اصبح في قاموسهم شرفا ونصرا!هنيئا لكم هذا الشرف الذي نتبرأ منه، الحمدلله على نعمة العقل".
الإعلان
إقرأ أيضاً