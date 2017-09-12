لقاء بين وزير الدفاع الروسي والرئيس السوري...ماذا بحثا؟

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التقى الرئيس السوري بشار الاسد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو موفدا من الرئيس فلاديمير بوتين، في حين تواصل القوات السورية بدعم من الجيش الروسي هجومها في محافظة دير الزور ضد داعش.وافاد بيان لوزارة الدفاع الروسية انه "بطلب من الرئيس الروسي، قام وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو بزيارة عمل الى دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الاسد".واضاف ان الرجلين بحثا "التعاون العسكري والتقني في اطار العمليات الناجحة للقوات الحكومية السورية بمساعدة الطيران الروسي للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي في سوريا".وتابعت انهما بحثا ايضا "استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية وسير عمل مناطق خفض التصعيد وتسليم المساعدات الانسانية الى السكان".وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الوزير شويغو قدم للأسد خطابا من نظيره الروسي بوتين "هنأه فيها بفك الحصار الذى فرضه ارهابيو داعش على مدينة دير الزور لاكثر من ثلاث سنوات".وبحسب بيان الرئاسة السورية، فإن اللقاء يؤكد على "أهمية مسار أستانة"، حيث من المتوقع عقد المفاوضات المقبلة الخميس والجمعة لمناقشة تدعيم مناطق خفض التصعيد، المعنية بالسماح بالتوصل لوقف اطلاق نار دائم في سوريا.