كوريا الجنوبية تؤكد رصد آثار غاز مشع من تجربة كوريا الشمالية النووية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم انها تأكدت من أن آثارا عثرت عليها لغاز الزينون المشع نتجت عن تجربة نووية لكوريا الشمالية في وقت سابق هذا الشهر لكنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت التجربة لقنبلة هيدروجينية كما زعمت بيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية سادس تجاربها النووية في الثالث من أيلول مما دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشديد العقوبات عليها وحظر صادراتها من المنسوجات وتقييد إمدادات الوقود إليها.

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وقالت لجنة السلامة والأمن النووي إن أجهزة رصد الزينون في شمال شرقي البلاد عثرت على آثار نظير الزينون 133 تسع مرات بينما رصدت المعدات المتنقلة قبالة الساحل الشرقي للبلاد آثارا للنظير المشع أربع مرات.

والزينون غاز عديم اللون يوجد في الطبيعة ويستخدم في تصنيع بعض أنواع الإضاءة. لكن الزينون-133 المرصود نظير مشع لا يوجد في الطبيعة وارتبط في السابق بتجارب كوريا الشمالية النووية.