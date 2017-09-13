أخبار دولية
13 أيلول 2017 - 00:10
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ترامب يزور فلوريدا الخميس لمعاينة أضرار الاعصار إيرما

الرئاسة الاميركية تحرص على ابراز دور ترامب كـ"قائد حقيقي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايرما, ترامب, اعصار,فلوريدا,الرئاسة الاميركية تحرص على ابراز دور ترامب كـ"قائد حقيقي"
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ترامب يزور فلوريدا الخميس لمعاينة أضرار الاعصار إيرما
اعلنت فرق الاغاثة في فلوريدا ان محصلة ضحايا الاعصار ايرما ارتفعت الى 12 قتيلا على الاقل عند مروره في هذه الولاية الاميركية الواقعة في جنوب شرقي البلاد.
 
في وقت، اعلن البيت الابيض ان الرئيس دونالد ترامب سيتوجه الخميس الى فلوريدا لمعاينة الاضرار التي خلفها الاعصار.
      
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وتحرص الرئاسة الاميركية على ابراز دور ترامب كـ"قائد حقيقي" للجهود التي تبذلها الادارة الفدرالية للتخفيف من تداعيات الاعصار ايرما وقبله الاعصار هارفي الذي ادى في وقت سابق من هذا الشهر الى فيضانات ضخمة في هيوستن بولاية تكساس.
      
وخلال الاعصار هارفي زار ترامب ولاية تكساس مرتين، وهو اليوم يعتزم زيارة فلوريدا تنفيذا للوعد الذي قطعه ما ان بدأت رياح الاعصار المدمر تجتاح الولاية الجنوبية.
 
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