المحكمة العليا تسمح لترامب بتنفيذ حظر واسع على دخول اللاجئين

سمحت المحكمة العليا الأميركية للرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بتنفيذ حظر واسع النطاق يمنع اللاجئين من أنحاء العالم من دخول الولايات المتحدة.

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ووافقت المحكمة على طلب إدارة ترامب بوقف تنفيذ قرار محكمة استئناف اتحادية تقول وزارة العدل إن من شأنه أن يسمح بدخول ما يصل إلى 24 ألف لاجيء إلى الولايات المتحدة زيادة عن عدد المؤهلين للدخول.

ومنح حكم المحكمة العليا ترامب نصرا جزئيا مع استعدادها للنظر في تشرين الأول في دستورية أمر ترامب التنفيذي المثير للجدل.

وكان ترامب وقع أمرا في السادس من آذار حظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة- إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن- لمدة 90 يوما ومنع دخول معظم اللاجئين لمدة 120 يوما في إجراء قال الرئيس الأمريكي إنه ضروري لمنع الهجمات الإرهابية.