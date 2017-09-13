كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز برامج تسلحها بعد العقوبات

هكذا ردت كوريا الشمالية على العقوبات...

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LBCI News Lebanon





وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية المركزية: "ان تبني قرار عقوبات آخر غير شرعي وشرير قادته الولايات المتحدة خدم كفرصة لتأكيد ان الطريق الذي اختارت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية سلوكه كان محقا بالمطلق".

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واضافت: "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود".



وتفرض حزمة العقوبات الجديدة التي صاغتها الولايات المتحدة وتبناها مجلس الأمن الدولي بالإجماع حظرا على استيراد النسيج من كوريا الشمالية وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط. تعهدت كوريا الشمالية بتسريع برامج تسلحها في رد على العقوبات "الشريرة" التي فرضها مجلس الامن الدولي عليها بعد تجربتها النووية السادسة الاخيرة.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية المركزية: "ان تبني قرار عقوبات آخر غير شرعي وشرير قادته الولايات المتحدة خدم كفرصة لتأكيد ان الطريق الذي اختارت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية سلوكه كان محقا بالمطلق".واضافت: "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود".وتفرض حزمة العقوبات الجديدة التي صاغتها الولايات المتحدة وتبناها مجلس الأمن الدولي بالإجماع حظرا على استيراد النسيج من كوريا الشمالية وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط.

التجربة النووية الكورية الشمالية اقوى ب16 مرة من قنبلة هيروشيما



في وقت، أكد خبراء اميركيون أن التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية في الثالث من ايلول حررت طاقة قدرها 250 كيلوطن اي اكبر ب16 مرة من القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما، ما يشكل زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة.