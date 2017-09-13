أخبار دولية
13 أيلول 2017 - 09:04
Back

من مقر الرئاسة الروسية...هذا ما تمناه الحريري

الحريري في حضرة بوتين...الاقتصاد أولا Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, روسيا, بوتين,الحريري,الحريري في حضرة بوتين...الاقتصاد أولا
episodes
تمنى رئيس الحكومة سعد الحريري أن تكون العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري بمستوى العلاقات السياسية بين روسيا ولبنان مشيرا خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقر الصيفي للرئاسة الروسية في سوتشي الى ان اللقاء سيناقش كل المواضيع الاقتصادية ومعاناة لبنان جراء التطورات في المنطقة.
وقال الحريري: ركزنا على موضوع تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والرئيس الروسي مع تحييد لبنان عن كل التداعيات التي تمر بها المنطقة.
الإعلان

من جهته، دعا بوتين إلى ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
 
إقرأ أيضاً