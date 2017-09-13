من مقر الرئاسة الروسية...هذا ما تمناه الحريري

الإعلان

تمنى رئيس الحكومة سعد الحريري أن تكون العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري بمستوى العلاقات السياسية بين روسيا ولبنان مشيرا خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقر الصيفي للرئاسة الروسية في سوتشي الى ان اللقاء سيناقش كل المواضيع الاقتصادية ومعاناة لبنان جراء التطورات في المنطقة.وقال الحريري: ركزنا على موضوع تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والرئيس الروسي مع تحييد لبنان عن كل التداعيات التي تمر بها المنطقة.من جهته، دعا بوتين إلى ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية.