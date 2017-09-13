أخبار دولية 13 أيلول 2017 - 11:41 13/09/2017 11:41:25 سوريا... مَن انتصر؟

ماذا تقول الأرض في سوريا عن المتنصر والخاسر؟

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LBCI News Lebanon

"إننا انتصرنا في الحرب في سوريا"، إعلان الانتصار هذا الذي جاء على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعتبرته وكالة رويترز الأكثر وضوحا وصراحة من جانب دمشق وحلفائها. ولكن اي انتصار وبأي ثمن؟ الإعلان