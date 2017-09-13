أخبار دولية
13 أيلول 2017 - 11:41
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سوريا... مَن انتصر؟

ماذا تقول الأرض في سوريا عن المتنصر والخاسر؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتصار, حرب,سوريا,ماذا تقول الأرض في سوريا عن المتنصر والخاسر؟
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"إننا انتصرنا في الحرب في سوريا"، إعلان الانتصار هذا الذي جاء على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله  اعتبرته وكالة رويترز الأكثر وضوحا وصراحة من جانب دمشق وحلفائها. ولكن اي انتصار وبأي ثمن؟
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