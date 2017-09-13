أخبار دولية
13 أيلول 2017 - 12:48
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اسرائيل تصعّد تهديداتها للبنان وسوريا

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على وقع هدير الطائرات الحربية ومحاكاة اخطر سيناريوهات متوقعة على الحدود الشمالية صعدت القيادات السياسية والعسكرية تهديداتها تجاه لبنان وسوريا...
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