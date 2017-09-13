كيف رد الامين العام للامم المتحدة على سؤال حول تأثير حزب الله في لبنان؟

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دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى تعزيز المؤسسات اللبنانية الوطنية وخاصة الجيش اللبناني، وذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول تأثير حزب الله في لبنان.وقال غوتيريش "في ما يتعلق بالمؤسسات اللبنانية والمجتمع الدولي، المسألة الاساسية بالنسبة الي هي تعزيز المؤسسات اللبنانية الوطنية وخصوصا الجيش اللبناني".وتابع "لا بد من اعطاء لبنان كل ما هو لازم لتمكينه من بسط سيادته بشكل كامل وفاعل. والمسألة الاساسية من وجهة نظري هي تعزيز الجيش اللبناني".واضاف الامين العام للامم المتحدة "ان دعوتي الى المجتمع الدولي هي ضمان كل الدعم للبنان ليتمكن من تعزيز مؤسساته وخاصة جيشه. انه الاجراء الوقائي الافضل الذي يمكن التوصل اليه امام مخاطر نشوب نزاع بين اسرائيل وحزب الله".وتابع غوتيريش ان دور القوة الدولية التابعة للامم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان والتي شككت الولايات المتحدة مؤخرا بفاعليتها هو "تعزيز" الجيش اللبناني لكي يكون "عامل استقرار" في المنطقة، مضيفا "الا ان المسالة الاساسية التي تعتبر اولوية للبنان وللمجتمع الدولي هي تعزيز الجيش اللبناني وتعزيز دوره خصوصا في جنوب لبنان".