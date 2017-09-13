أخبار دولية 13 أيلول 2017 - 17:27 13/09/2017 17:27:44 اتصالات من مجهولين تتسبب باجلاء عشرات الالاف... ماذا يحصل في موسكو؟

بلغ عدد الاشخاص الذين اجلوا نحو 45 الف شخص في مجمل روسيا

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LBCI News Lebanon





ونقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء انه تم اخلاء نحو عشرين مكانا عاما في العاصمة الروسية اثر انذارات من مجهولين بوجود قنابل، ومن بين هذه الاماكن محطات قطارات اياروسلافسكي وكييفسكي وكازانسكي وسوق غوم التجاري قرب الساحة الحمراء.

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وبدأت سلسلة الاتصالات من مجهولين الاثنين خصوصا في القسم الغربي من روسيا قبل ان تنتقل في اليوم التالي الى بقية انحاء البلاد. ويوم الاربعاء انتقلت الانذارات بوجود قنابل الى موسكو وعدد من المدن في سيبيريا والشرق الاقصى الروسي.



وحسب ريا نوفوستي بلغ عدد الاشخاص الذين اجلوا نحو 45 الف شخص في مجمل روسيا.



واوضح موقع ميدوزا المستقل ان 27 مدينة روسية استهدفت بالانذارات من دون ان يتم العثور على اي قنبلة. نقلت وسائل اعلام روسية عدة انه تم الاربعاء اجلاء عشرات الاف الاشخاص في موسكو نتيجة انذارات كاذبة بوجود قنابل، في ظاهرة تكررت كثيرا منذ مطلع الاسبوع الحالي خصوصا في الاماكن العامة في روسيا.ونقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء انه تم اخلاء نحو عشرين مكانا عاما في العاصمة الروسية اثر انذارات من مجهولين بوجود قنابل، ومن بين هذه الاماكن محطات قطارات اياروسلافسكي وكييفسكي وكازانسكي وسوق غوم التجاري قرب الساحة الحمراء.وبدأت سلسلة الاتصالات من مجهولين الاثنين خصوصا في القسم الغربي من روسيا قبل ان تنتقل في اليوم التالي الى بقية انحاء البلاد. ويوم الاربعاء انتقلت الانذارات بوجود قنابل الى موسكو وعدد من المدن في سيبيريا والشرق الاقصى الروسي.وحسب ريا نوفوستي بلغ عدد الاشخاص الذين اجلوا نحو 45 الف شخص في مجمل روسيا.واوضح موقع ميدوزا المستقل ان 27 مدينة روسية استهدفت بالانذارات من دون ان يتم العثور على اي قنبلة.