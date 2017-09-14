أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 10:58
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تونس تلغي حظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين

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تونس تلغي حظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين
الغت السلطات التونسية امرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، بحسب ما اعلنت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية.
      
وكتبت سعيدة قراش في تغريدة "تم الغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 و كل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين".
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واطلقت منظمات من المجتمع المدني في الاشهر الاخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى امام المحكمة الادارية لالغاء الامر الترتيبي.
    
وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الالغاء على ان الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الاسلام.
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