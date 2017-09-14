أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 11:01
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ماكرون يلتقي امير قطر غداً

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ماكرون يلتقي امير قطر غداً
اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيلتقي غدا الجمعة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي قرر التوجه الى باريس قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.
 
واوردت ان "الاجتماع سيشكل مناسبة لبحث ازمة الخليج التي تحظى باهتمام خاص من رئيس الجمهورية الذي يدعو بشكل دائم الى الحوار والاستقرار في المنطقة".
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وتابعت ان "قطر كما جميع دول الخليج بلدان صديقة وحليفة، ويولي الرئيس اهمية كبرى للتمسك بالحوار مع جميع شركائه دعما للوساطة الكويتية".
     
ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع أيضا فرصة لمناقشة مكافحة تمويل الإرهاب وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
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