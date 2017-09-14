روسيا وتركيا وإيران....هل من اتفاق بينهم بشأن مناطق عدم التصعيد بسوريا؟

إقامة أربع مناطق لعدم التصعيد في سوريا؟

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LBCI News Lebanon

اعلن مفاوض روسي كبير إن روسيا وتركيا وإيران بصدد إكمال اتفاق بشأن إقامة أربع مناطق لعدم التصعيد في سوريا.



وأضاف ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي للصحفيين أن الدول الثلاث تناقش تفاصيل الاتفاق في اجتماعات تعقد في آستانة عاصمة كازاخستان.