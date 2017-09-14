أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 11:22
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روسيا وتركيا وإيران....هل من اتفاق بينهم بشأن مناطق عدم التصعيد بسوريا؟

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روسيا وتركيا وإيران....هل من اتفاق بينهم بشأن مناطق عدم التصعيد بسوريا؟
اعلن مفاوض روسي كبير إن روسيا وتركيا وإيران بصدد إكمال اتفاق بشأن إقامة أربع مناطق لعدم التصعيد في سوريا.
 
وأضاف ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي للصحفيين أن الدول الثلاث تناقش تفاصيل الاتفاق في اجتماعات تعقد في آستانة عاصمة كازاخستان. 
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