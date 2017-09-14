من هو رئيس الدولة الذي لديه مشكلة مع النساء؟

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كشفت شقيقة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أنه لديه مشكلة مع النساء.وفي مقابلة أجريت مؤخرا معها قالت جوسلين لرويترز "إنه شوفيني... إن اختلفت معه امرأة، أثار ذلك حفيظته بشدة".وذكرت جوسلين أسماء عدد من منتقدات دوتيرتي ومنها نائبته ومشرعة بارزة في مجلس الشيوخ تقبع في السجن حاليا ورئيسة المحكمة العليا.والثلاثة اختلفن مع دوتيرتي بعد تنديدهن بحربه الشرسة على المخدرات والتي قتل فيها الآلاف منذ توليه المنصب في حزيران 2016.وكان دوتيرتي قد مزح من قبل في معرض حديثه عن جرائم الاغتصاب، وأهان البابا وأثار حرج أصدقاء وخصوم بتعليقاته العلنية المتناقضة.ويبدو أن ذلك الأمر وكذلك تعليقاته البذيئة تجاه المعارضات لم تؤثر على شعبيته بين الفلبينيين.ويقر الرئيس البالغ من العمر 72 عاما بأنه زير نساء، وقال يوما وسط جمع كبير من المسؤولين المحليين "لا يمكن أن أتصور حياتي من دون فياغرا".