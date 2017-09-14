الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على ايران

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اعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ايران تستهدف 11 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري او ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الاميركي.واعلنت وزارة الخزانة في بيان "تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة الى الكيانات والاشخاص المستهدفين ومنع الاميركيين من ممارسة اي تبادل معهم"، موضحة ان احد الكيانات المستهدفة يقدم دعما للبرنامج الايراني للصواريخ البالستية.ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله ان "وزارة الخزانة ستواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات ايران وبينها دعم الحرس الثوري الايراني والمتطرفين الارهابيين".واوضح منوتشين ان العقوبات تستهدف "شركة ايرانية تقدم معدات دعم لبرنامج الصواريخ البالستية، وشركات جوية تؤمن نقل مقاتلين واسلحة الى سوريا وقراصنة شنوا هجمات الكترونية على مؤسسات مالية اميركية".