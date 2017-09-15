كوريا الشمالية تطلق صاروخا ويمرّ فوق اليابان...

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اطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا صباح اليوم الجمعة من سونان في بيونغ يانغ ومر فوق اليابان.وشرح الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني إن الصاروخ أطلق صباحا ومر فوق جزيرة هوكايدو وسقط على بعد نحو ألفي كيلومتر شرقي جزيرة كيب إريمو في شمال البلاد.وستتخذ اليابان الإجراء المناسب في الوقت المناسب في الأمم المتحدة وأماكن أخرى وستظل على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي "لن تتسامح مع تصرفات استفزازية خطيرة تهدد السلم العالمي لكوريا الشمالية، واذا استمرت بالسير في هذا الطريق فان لا مستقبل مشرقا لها."الى ذلك، اطلع الرئيس الاميركي دونالد ترامب على آخر مستجدات اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ.وذكر الجيش الأميركي أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى مر فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادي، وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية في المحيط الهادي إن الصاروخ لم يشكل تهديدا لأميركا الشمالية أو جزيرة غوام الأميركية بالمحيط الهادي.كما وشدد البنتاغون على ان الصاروخ لم يشكل اي تهديد للولايات المتحدة.ودعت الولايات المتحدة الصين وروسيا الى التحرك مباشرة لكبح كوريا الشمالية، وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في بيان "الصين تزود كوريا الشمالية بمعظم نفطها. روسيا اكبر مشغّل للقوة العاملة من كوريا الشمالية".وتابع "على الصين وروسيا ان تظهرا عدم تسامحهما مع اطلاق الصواريخ المتهور هذا عبر اتخاذ اجراءات مباشرة من جانبهما".وسيجتمع مجلس الأمن الجمعة لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وتأتي عملية الاطلاق بعد فرض مجلس الأمن الدولي بداية الاسبوع مجموعة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية حول برامجها النووية والصاروخية.