مقتل 50 شخصا ونزوح 120 ألف بسبب الفيضانات في النيجر

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لقى 50 شخصا على الاقل حتفهم ونزح 120 ألفا آخرين بسبب الفيضانات التي سببتها الامطار الغزيرة المستمرة في النيجر منذ ثلاثة أشهر، بحسب الأرقام التي اعلنتها الامم المتحدة.وذكر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة "أوتشا" أن العاصمة نيامي تلقت الضرر الاكبر مع مدينة دوسو في الجنوب وتيلابيري في الغرب وبعض المناطق في وسط جنوب البلاد.ومن أصل 50 قتيلا، لقى 21 شخصا حتفهم في العاصمة نيامي، فيما أصيب 47 آخرين في مختلف أرجاء البلاد. وبحلول الاثنين الفائت سجل نزوح 117,600 شخصا.ومن المتوقع أن تكون عملية التعافي من الكارثة الوطنية طويلة وصعبة، مع تدمير 9 آلاف منزل و31 مدرسة ومقتل 16 ألف رأس ماشية وتدمير 9 آلاف هكتار من المحاصيل الزراعية.كما اطلقت حملة لتدمير مناطق تكاثر البعوض لمحاربة انتشار مرض الملاريا القاتل في نيامي بعد أن تسببت الامطار في تكوين مستنقعات في مناطق عديدة.