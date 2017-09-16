عضو في الكونغرس الاميركي يعرض "صفقة" لقاء الافراج عن أسانج

ما هي الصفقة؟

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LBCI News Lebanon

عرض عضو مؤيد لروسيا في الكونغرس الاميركي ان يكشف للبيت الابيض المصدر الذي زود موقع "ويكيليكس" بالرسائل الالكترونية التي تمت قرصنتها من حساب المرشحة الديموقراطية في الانتخابات الاميركية الاخيرة لقاء اسقاط واشنطن للدعوى ضد مؤسس الموقع جوليان اسانج، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.

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وعرض عضو الكونغرس الجمهوري دانا روراباشر "صفقة" تقوم على ان يقدم اسانج ادلة الكترونية بان روسيا ليست وراء قرصنة الرسائل الالكترونية التي نشرها الموقع العام الماضي وأساءت بشكل كبير للحملة الانتخابية لكلينتون.

وروراباشر كان يسعى لقاء ذلك الى حصول اسانج على "عفو او مبادرة بالمسامحة من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب".