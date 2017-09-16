القوات العراقية: اطلاق عملية عسكرية تمهيدية لاستعادة مناطق غرب الانبار

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عمليات عسكرية تمهيدية لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في غرب العراق قرب الحدود مع سوريا.وقال قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان "على بركة الله شرعت قوات الجيش (....) وقوات الحشد الشعبي وقوات الحدود بعملية واسعة لتحرير عكاشات وفتح الطريق من الطريق السريع باتجاه عكاشات وتامين الحدود الدولية" مع سوريا.بدوره، قال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي ان العملية انطلقت من اربعة محاور وتهدف الى "تطهير المنطقة الاستراتيجية من رجس الدواعش".واشار الى ان "العملية رد سريع ومباغت على العملية الارهابية التي استهدفت الابرياء من اهلنا في الناصرية" في اشارة الى الهجوم الدامي الذي نفذه تنظيم الدولة الاسلامية على مطعم وحاجز تفتيش واسفر عن مقتل 84 واصابة نحو مئة اخرين الخميس.والقت طائرات القوة الجوية عشية انطلاق العملية آلاف المنشورات على مناطق عكاشات وعنة وراوة والقائم غرب الانبار تتضمن توجيهات للأهالي وتبلغهم بالعملية الوشيكة.كما تضمنت المنشورات تحذيرا للجهاديين وطلبتهم بـ "تسليم انفسهم والخضوع لمحاكمة عادلة او الموت بنيران القوات المسلحة".