أخبار دولية
16 أيلول 2017 - 13:07
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الشرطة الفرنسية تخشى ان يعمد ارهابيون الى اخراج قطارات عن سكتها

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الشرطة الفرنسية تخشى ان يعمد ارهابيون الى اخراج قطارات عن سكتها

 

أعربت الشرطة الفرنسية عن قلقها بعدما دعا ارهابيون في الاونة الاخيرة الى اخراج قطارات عن سكتها في اطار اعتداءاتهم في اوروبا، ليضاف هذا الاسلوب الى استخدام السيارات لصدم الحشود واستهداف قوات الامن.

 
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 وقالت الادارة العامة للشرطة الوطنية في مذكرة نشرتها في ايلول وكشفتها صحيفة لو باريزيان: "بسبب تشجيع الدعاية الجهادية اخيرا على التخطيط لاخراج قطار عن سكته، يجب ان ينصب اهتمام خاص على تداول اي معلومات تتصل بعملية تسلل او محاولة تخريب في مناطق عمل القطارات".

 

وأضافت: "من المهم الاشارة الى الدعوات الاخيرة التي وجهتها المنظمات الارهابية لـ"الذئاب المنفردة" وحضتهم فيها على التسبب بخروج قطارات عن سكتها في اوروبا واشعال حرائق غابات او تسميم مواد غذائية".

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