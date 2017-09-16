رئيس الوزراء الياباني يعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

افادت وسائل اعلام يابانية الاحد ان رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية العام.

وأوضحت شبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" انه "بحسب اشخاص في الاكثرية فان رئيس الوزراء اجتمع برئيس حزب كوميتو (العضو في الائتلاف الحكومي) وابلغه انه لا يستبعد حل" مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الطارئة التي تبدأ في 28 ايلول الجاري.

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بدورها اوردت قناة "نيبون تي في" التلفزيونية الخاصة معلومة مشابهة، وكذلك فعلت صحف عدة.

واذا تأكدت صحة هذه المعلومات وحلّ رئيس الحكومة فعلا مجلس النواب فان الانتخابات المبكرة ستجري قبل عام من موعدها الاصلي، في خطوة يضعها محللون في خانة رغبة آبي بالاستفادة من تضعضع صفوف المعارضة، ذلك ان "الحزب الديموقراطي"، ابرز احزاب المعارضة، انتخب لتوه رئيسا جديدا له ويشهد انشقاقات وفضائح.