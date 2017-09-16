بعد بريكست...لندن تريد معاهدة امنية جديدة مع الاتحاد الاوروبي

أعلنت الحكومة البريطانية الاحد عن رغبتها بإبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الاوروبي تتيح استمرار التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت الحكومة في بيان اصدرته عشية نشرها وثيقة عمل حول هذا الموضوع ان هدفها هو ابرام "معاهدة توفر قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الشُرطي والامني والجنائي بعد خروجنا من الاتحاد الاوروبي".

وأضاف البيان ان إبرام مثل هكذا معاهدة من شأنه ان يحول دون ظهور "ثغرات عملانية" بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي والمتوقع حصوله في 2019.

ووثيقة العمل المرتقب صدورها الاثنين ستوضح خصوصا ما اذا كانت بريطانيا ستستمر في عضوية يوروبول، الهيئة المكلفة مساعدة دول الاتحاد الاوروبي في مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والارهاب.