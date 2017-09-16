أنقرة تستدعي سفير المانيا احتجاجا على تظاهرة للاكراد في كولونيا

تدهورت العلاقات بين انقرة وبرلين في شكل كبير منذ محاولة الانقلاب في تركيا في تموز 2016

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الخارجية التركية انها استدعت السبت سفير المانيا احتجاجا على تظاهرة جرت في اليوم نفسه في مدينة كولونيا بغرب المانيا ونظمها، بحسب انقرة، ناشطون مؤيدون للقضية الكردية مقربون من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا كما الاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية.

وقالت الوزارة في بيان "ندين السماح بتنظيم فعالية من جانب فروع منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابية في المانيا وترويجهم للارهاب اليوم في كولونيا".

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واضاف البيان "لقد عبرنا لسفير المانيا لدى انقرة عن رد فعلنا بشكل حازم".

وانتقدت الوزارة السلطات الالمانية لانها سمحت بأن ترفع خلال التظاهرة صور لعبد الله اوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا، وان تتلى على مسامع المتظاهرين رسائل منه.





وعبرت الخارجية التركية في بيانها عن استنكارها "لسياسة الكيل بمكيالين (التي تنتهجها المانيا) في الحرب العالمية ضد الارهاب".

وناشدت الوزارة التركية الحكومة الالمانية انتهاج "نهج مبدئي ضد كل اشكال الارهاب".

وكانت قد تدهورت العلاقات بين انقرة وبرلين في شكل كبير منذ محاولة الانقلاب في تركيا في تموز 2016.