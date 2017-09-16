أخبار دولية
16 أيلول 2017 - 23:32
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نورما يضعف ويتحول لعاصفة مدارية مع اقترابه من باها المكسيكية

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نورما يضعف ويتحول لعاصفة مدارية مع اقترابه من باها المكسيكية

 

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير ان الإعصار نورما ضعُف وتحول إلى عاصفة مدارية بعد ظهر يوم السبت لدى اقترابه من المناطق الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية .

 

 وأشار المركز الى أن نورما أصبحتعلى بعد 355 كيلومترا جنوبي مدينة كابو سان لوكاس وهي مقصد سياحي يحظى بشعبية وتتحرك شمالا بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة.

 
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 وقال إن العاصفة التي صُنفت من قبل على أنها إعصار من الفئة الأولى تثير رياحا تبلغ أقصى سرعتها 105 كيلومترات في الساعة، وتوقع أن تستمر العاصفة في التراجع خلال اليومين المقبلين مع اتجاهها شمالا.

 

 

وأضاف المركز أن نورما ستؤدي إلى هطول أمطار يبلغ منسوبها 20  سنتيمترا في الطرف الجنوبي من باها كاليفورنيا سور ومن المحتمل أن تتسبب في فيضانات
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