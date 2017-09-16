هذا ما أعلنه باسيل من مونتريال...

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن "مجلس الوزراء سيقر آلية التسجيل الالكتروني للمنتشرين اللبنانيين ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة"، وتوجه خلال عشاء اقامه "التيار الوطني الحر" في كندا الى المنتشرين بالقول: "سجلوا انفسكم وانتخبوا من يمثلكم، فأنتم مدعوون للمشاركة في تقرير مصير لبنان".

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ولفت إلى أن "العهد يواجه أزمة نفوس لا تريد الخير للبنان، لكن على الرغم من جميع الصعوبات انتصر لبنان على الارهاب، ونحن في قلب منطقة ملتهبة، والاهم اننا منعناه من الدخول الى عقول الناس، وان جيشنا تمكن للمرة الاولى من زرع العلم اللبناني على حدوده الشرقية بعد تحريرها".



وتناول باسيل أزمة النازحين واللاجئين، معتبرا ان "لبنان يتحمل وجود نصف عدد سكانه وهي نسبة لم تستطع أوروبا ان تتحملها". وقال: "قاوم الاقتصاد اللبناني كل الضغوط"، متوقعا ان "يتجاوز النمو هذا العام نسبة 2,50 بالمئة"، مشددا على ان "اللبنانيين انتخبوا للمرة الاولى الرئيس الأكثر تمثيلا للشعب وصارت لهم حكومة متوازنة ووزراء يمثلونهم".