القوات العراقية تطرد "داعش" من منطقة قرب الحدود السورية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، استعادة ناحية العكاشات في إطار عمليات عسكرية تمهيدية بدأتها لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في غرب محافظة الأنبار قرب الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان إن "قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري والفوج التكتيكي لشرطة الأنبار تحرر ناحية عكاشات بالكامل وتفتح طريق تقاطع عكاشات على الخط الدولي"، لافتة إلى أن "عمليات التطهير مستمرة".

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وتقع المنطقة عند مفترق الطريق بين شمال غربي الرطبة وجنوب شرقي القائم، أي 310 كلم غرب الرمادي التي استولى عليها المتشددون مطلع عام 2014. وتضم المنطقة مخازن ومعسكرات للتدريب وورشا لصنع العبوات الناسفة ومركزا للقيادة والتحكم وخنادق لعناصر التنظيم.