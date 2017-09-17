مقتل 12 مدنيا في غارة نٌسبت الى التحالف العربي في اليمن

قتل 12 مدنيا بينهم نساء واطفال قرب صنعاء جراء غارة جوية نسبت الى التحالف العربي بقيادة السعودية، بحسب ما افاد الاحد مسؤولون محليون وسكان المنطقة ووكالة انباء تابعة للحوثيين.

واعلن مسؤول محلي لوكالة فرانس برس ان غارة جوية استهدفت السبت سيارة على متنها 12 مدنيا في مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي صنعاء.

وتخضع المنطقة لسيطرة المتمردين الحوثيين المتحالفين مع ايران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال اليمن منذ ثلاث سنوات.

وأكدت نسخة وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين الغارة، موضحة ان السيارة دمرت بالكامل وقُتل جميع من كانوا على متنها.

وأشار سكان المنطقة إلى ان بين الضحايا اربعة اطفال وامرأتان.

ويتعرض التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعم القوات الحكومية اليمنية المنتشرة في الجنوب لانتقادات من قبل الغرب لارتكابه "اخطاء" متكررة في ضرباته الجوية تسببت بسقوط ضحايا مدنيين.