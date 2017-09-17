أخبار دولية
17 أيلول 2017 - 04:50
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القوات الحكومية السورية تضيق الخناق على داعش في دير الزور

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القوات الحكومية السورية تضيق الخناق على داعش في دير الزور

أعلن مصدر في الجيش السوري ان القوات الحكومية انتزعت السيطرة على ضاحية في مدينة دير الزور بشرق البلاد اليوم الأحد لتضيق بذلك الخناق على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

 
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 وأوضح المصدر أن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على منطقة الجفرة على أطراف مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات وأنه لا يمكن لمتشددي التنظيم الفرار إلا بعبور النهر.

 

 وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش وحلفاءه حاصروا الدولة الإسلامية في المدينة الليلة الماضية بالسيطرة على الجفرة قرب القاعدة الجوية، مشيراً الى أن المتشددين يسيطرون على قرابة ثلث المدينة.

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