ترامب يسخر من كلينتون وزعيم كوريا الشمالية: "هيلاري المعتوهة" و"الرجل الصاروخ"

الإعلان

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الأحد سلسلة تغريدات لاذعة وساخرة، تستهدف خصوصا منافسته السابقة هيلاي كلينتون التي سماها "هيلاري المعتوهة" و"الرجل الصاروخ" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.وعند الساعة الثامنة صباح الأحد، أعاد ترامب نشر تغريدات عدة أرسلها إليه أنصاره، بينها صورة متحركة تظهر ترامب يلعب الغولف، تليها صور لكلينتون وقد أصابتها كرة ترامب في صورة مركبة وجعلتها تتعثر خلال صعودها الى طائرة.وكتب ترامب تعليقا على الصورة "تأرجح دونالد ترامب الرائع (يصيب) هيلاري المعتوهة".وفي وقت مبكر، أعلن ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه التقى نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن.وكتب ترامب على "تويتر" "سألته كيف هي حال الرجل الصاروخ"، مشيرا بسخرية إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وإلى برنامج كوريا الشمالية البالستي.