رئيس الجمهورية وصل الى نيويورك مترئساً وفد لبنان الى الامم المتحدة

وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مطار جون كينيدي في نيويورك على رأس وفد رسمي يضم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ووفد اداري واعلامي لتمثيل لبنان في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، على ان ينضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى الوفد الرسمي غداً آتياً من كندا.

وكان في استقبال الرئيس عون والوفد المرافق في المطار، رئيس بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة السفير نواف سلام والقائمة بأعمال سفارة لبنان في واشنطن السفيرة كارلا جزار وعدد من اركان البعثة.

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وفور انتقاله الى مقر الاقامة في فندق "ريتز كارلتون" عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع أعضاء الوفد المرافق، تم خلاله وضع اللمسات الاخيرة على برنامج المشاركة اللبنانية في اعمال الجمعية العامة واللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة، والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، على أن يلقي كلمة لبنان في ٢١ ايلول الجاري.

ومن المتوقع ان تحظى الزيارة باهتمام خاص نظرا الى كونها المرة الاولى منذ ثلاث سنوات يتمثل فيها لبنان في الامم المتحدة على مستوى رئاسة الجمهورية بسبب الفراغ.