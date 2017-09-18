التمويل الاميركي "حيوي" لاستمرارية مفوضية شؤون اللاجئين

أكد المفوض الاعلى للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأحد في مستهل اجتماع في نيويورك بوزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون ان التمويل الاميركي "حيوي" لاستمرارية عمل المفوضية.

واجتمع الوزير الاميركي بالمفوض الاممي في نيويورك قبيل بدء اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة حيث تعتزم الولايات المتحدة مطالبة المنظمة الدولية مجددا بادخال اصلاحات على موازنتها وخفض المساهمة المالية الاميركية في هذه الموازنة.

وبالاضافة الى المساهمة المالية المتوجبة عليها سنويا لتمويل عمليات الامم المتحدة فان الولايات المتحدة تتبرع من تلقاء ذاتها بمبالغ ضخمة لتمويل عدد من بعثات ووكالات المنظمة الدولية.

وتعتبر التبرعات الطوعية مصدر التمويل الاساسي لعمليات المفوضية في سائر انحاء العالم. وفي 2016 كانت الولايات المتحدة المساهم الاكبر في هذا المجال بمبلغ 1,5 مليار دولار من اجمالي الميزاينة السنوية للمفوضية والتي بلغت 4 مليارات دولار.