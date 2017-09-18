الروهينغا يستغيثون للخروج من ميانمار...

يستغيث آلاف من الروهينجا المسلمين في شمال غربي ميانمار، الذي يعصف به العنف، بالسلطات للسماح لهم بمرور آمن من قريتين نائيتين انفصلتا عن العالم الخارجي بسبب البوذيين المعادين ونقص الغذاء.

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وانهارت العلاقات الهشة في الأصل بين سكان القرية وجيرانهم في راخين في 25 آب عندما تسببت هجمات دموية من متشددين من الروهينجا في رد فعل عنيف من جانب قوات الأمن.

ومنذ ذلك الحين فر 430 ألف مسلم على الأقل إلى بنجلادش المجاورة تفاديا لما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال نموذجي على التطهير العرقي".

وكان مليون من الروهينجا يعيشون في ولاية راخين حتى نشوب أعمال العنف الأخيرة. ويواجه أغلبهم قيودا شديدة على السفر ويعتبرهم الكثير من البوذيين مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش.

ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا اجتماعا وزاريا اليوم على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث الوضع في راخين.