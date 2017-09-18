غوتيريش يدعو اكراد العراق للعدول عن مشروع الاستفتاء

دعا الامين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيريش الأحد اكراد العراق للعودة عن قرار تنظيم استفتاء على استقلال اقليمهم في 25 ايلول الجاري، مطالبا القادة العراقيين على اختلافهم بمعالجة هذه المسألة "بصبر وبضبط النفس".

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام في بيان ان غويتريش يعتبر ان "اي قرار احادي بتنظيم استفتاء في هذا الوقت من شأنه أن يقوّض أهداف هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وإعادة بناء المناطق المستعادة منه، وتيسير العودة الآمنة والطوعية واللائقة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص ومهجّر".

وأضاف ان "الامين العام يطلب من القادة في جميع انحاء العراق معالجة هذه القضية بصبر وبضبط النفس".

وأكد المتحدث ان الامين العام "يحترم سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ويرى أن أي قضية بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية في كردستان يجب معالجتها من خلال حوار منظم وتسوية بناءة".