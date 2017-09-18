زوجة نواز شريف "المعزول" تفوز بمقعده في برلمان باكستان

فازت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف بمقعده في البرلمان في انتخابات فرعية الأحد يراها مراقبون اختبارا لمدى الدعم الذي تحظى به أسرة شريف قبل الانتخابات العامة في 2018

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وقالت مريم ابنة شريف إن أمها كلثوم فازت رغم تهديدات وخطف عمال من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف.

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ورغم عدم ذكرها أحدا بالاسم إلا أن مصادر بالحزب قالت إنها كانت تشير إلى ترهيب مزمع من جانب أطراف في الجيش الباكستاني القوي.

ولم تعلن بعد النتائج الرسمية لكن مسؤولين من الحزب شاركوا في الفرز قالوا إن كلثوم التي لم تشارك في الحملة الانتخابية لتلقيها العلاج من السرطان في لندن جمعت نحو 53.5 في المئة من الأصوات.