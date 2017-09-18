أخبار دولية 18 أيلول 2017 - 03:12 18/09/2017 03:12:24 كارادينيز: بواخر الطاقة ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا

أورهان كارادينيز: بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا وأرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كهرباء, تركيا, سوريا,لبنان,أورهان كارادينيز: بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا وأرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط

LBCI News Lebanon

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "كارادينيز " أورهان رمزي كارادينيز صاحبة باخرتي توليد الطاقة في لبنان، ان بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا. ولفت في خلال مؤتمر صحافي رد فيه على "الادعاءات التي اعتبرها خاطئة" في اسطنبول الى ان الكهرباء المولدة من البواخر أرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط على مدى 5 سنوات. الإعلان ورأى ان بواخر الطاقة من بين مصادر توليد الطاقة الحرارية الارخص في لبنان . وشدد كارادينيز على ان العقد بين الشركة ولبنان هو من ارخص الاسعار، لافتا الى ان على الشركة الاحتفاظ بحقها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مصدر ادعاء لا اساس له يستهدف سمعتها. واشار "كارادينيز " الى ان جميع البنى التحتية في العالم تجذب الانتباه وممكن ان تكون عرضة للنتقاد السياسي والمزاعم الخاطئة. وقال:" عندما يتم معالجة مشكلة ما كتزويد لبنان بالكهرباء فان هذا يطال الاشخاص الذين يستفيدون من المشكلة ".