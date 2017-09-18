أخبار دولية
18 أيلول 2017 - 05:19
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السجن مع الاشغال لامرأتين بتهمة التخطيط لاعتداء في روسيا

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السجن مع الاشغال لامرأتين بتهمة التخطيط لاعتداء في روسيا

أصدرت محكمة روسية احكاما بالسجن على امرأتين بعد ادانتهما بالتخطيط لتنفيذ اعتداء في أحد أكبر المراكز التجارية الكبرى في جنوب البلاد، بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

 

 واوضحت لجنة التحقيق في بيان ان القضاء حكم على تاتيانا كاربنكو وناتاليا غريشينا بالسجن تباعا لـ14 عاما وستة أشهر وتسع سنوات مع الاشغال حول مخطط الاعتداء المقرر في روستوف-نا-دونو والذي يعود الى 2015-2016.

 

 وكشف المحققون ان المرأتين من مؤيدي "امارة القوقاز" التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش. وكانتا تعدان لاعتداء انتحاري داخل مركز تسوق كبير في روستوف-نا-دونو.

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