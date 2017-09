ذكر مسؤولو الإطفاء أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 16 في تصادم حافلة للنقل العام بأخرى سياحية في وقت مبكر من صباح اليوم في حي كوينز بمدينة نيويورك.



وأفادت السلطات بأن السرعة ربما تكون سببا في الحادث.



وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا محدودا شب بعد الحادث.

Video surveilence captures @MTA bus being slammed at high rate of speed in Queens killing 3 people. [WABC] pic.twitter.com/e00fG3gPtI